Депутат Рады предрек Украине энергетическую катастрофу в ближайшие месяцы

Украину ожидает энергетическая катастрофа через несколько месяцев. Об этом в ходе выступления на телеканале «Наш» заявил бывший министр по вопросам ЖКХ Украины, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

«На бирже на Украине сегодняшняя цена на газ — 20 гривен (54 рубля) за кубометр. У нас с вами [населения страны], пока что, семь-восемь гривен (около 20 рублей). Нам «Нафтогаз» держит [цену], все равно дорого, но держит. Что будет делать наша промышленность, наш бизнес, наши бюджетные учреждения, я точно не понимаю. Это не заложено в их бюджетах», — сказал Кучеренко.

По словам украинского депутат, две трети от потребностей в газе Украина, независимо от позиции властей, вынужденно будет приобретать по рыночной стоимости. Кучеренко добавил, что в этом контексте ему не понятна идея президента Украина Владимира Зеленского проводить регулярные трехсторонние консультации с США и Германией без участи в России по вопросам сохранения транзита через газа через Украина после запуска «Северного потока — 2».

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Киев готов продлить контракт с «Газпромом» на транзит российского газа в качестве способа предотвратить возможную войну с Москвой.