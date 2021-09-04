СМИ: Вашингтон выдвинул ультиматум Украине

Автор издания «Обозреватель» Виталий Семченко в своей публикации рассказал об ультиматуме Украине со стороны Вашингтона.

Семченко утверждает, что Штаты все еще будут являться партнером Киева только в том случае, если на Украине предпримут меры по реформированию антикоррупционных ведомств страны. Это должно оказаться ключевой предпосылкой для эффективной борьбы с коррупцией среди высших чиновников киевской власти.

«Провал реформ может грозить стратегическим отношениям с партнерами. Создание антикоррупционных органов было одним из условий предоставления безвиза с Евросоюзом и финансовой помощи Запада», — написал Семченко.

В публикации он утверждает, что в США уже поручили украинским властям важную задачу – назначить новых руководителей антикоррупционных органов.

Семченко отметил, что в ближайшее время президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо будет обеспечить организацию конкурса на пост руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В заключении журналист подчеркнул, что в случае, если поставленную задачу «саботируют», то Украина не сможет получить кредит от Международного валютного фонда и может потерять безвизовый режим с Евросоюзом.

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности США «помочь» завершить конфликт на востоке Украины.