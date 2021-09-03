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Бывший вице-президент Афганистана опроверг слухи о своем бегстве

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Mohammad Ismail/Reuters

Амрулла Салех, занимавший до прихода к власти в Афганистане движения «Талибан (организация запрещена в России)» пост вице-президента, заявил, что находится в афганской провинции Панджшер, которая не подчинилась талибам. Об этом сообщает корреспондентка «Би-би-си» Ялда Хаким в Twitter.

«В СМИ появились сообщения о том, что я покинул свою страну, но эти утверждения не соответствуют действительности. Я нахожусь в Панджшере вместе с представителями военного командования и политическими лидерами», — сказал Салех.

Он отметил непростое положение, в котором оказалось сопротивление. Однако, по его словам, развернувшие наступление на Панджшер талибы не добились «какого-либо существенного перевеса» в свою сторону.

3 сентября талибы заявили, что взяли под контроль провинцию Панджшер, где были развернуты силы сопротивления. При этом ополченцы опровергли эту информацию.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана, после этого в Панджшерской долине на северо-востоке страны были развернуты силы сопротивления.

Как объяснил лидер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд, они требуют, чтобы талибы обеспечили свободу и равноправие граждан и создали в республике инклюзивное правительство. Он подчеркнул, что в противном случае в провинции продолжится противостояние.

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События в Афганистане
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