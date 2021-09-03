В Москве ветераны получат выплаты по случаю годовщины контрнаступления

Московским ветеранам Великой Отечественной войны окажут материальную помощь ко дню начала контрнаступления советской армии. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в блоге.

«К годовщине декабрьского контрнаступления обязательно выплатим ветеранам войны и участникам обороны столицы материальную помощь. В этом году ее размер составит 20 тыс. рублей», — написал он.

Публикация была посвящена встрече Собянина с фронтовиком Борисом Уткиным, которому он вручил нагрудный знак «80 лет Битвы за Москву».

Градоначальник отметил, что эту награду в скором времени получат более тысячи участников «величайшего сражения» Великой Отечественной войны.

Ранее Собянин объявил о завершении реставрации скульптур на угловых башнях полукруглых домов №30 и №37 на площади Гагарина. Фигуры были созданы в 1940-х годах, они изображают героев фронта и тыла Великой Отечественной войны: воинов-победителей, рабочих, колхозниц, шахтеров и инженеров.