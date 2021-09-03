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Первая леди США Джилл Байден продолжит преподавать студентам очно

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POOL/Reuters

Жена президента США Джо Байдена и преподаватель английского Джилл Байден будет совмещать обязанности первой леди с преподавательской деятельностью. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, первая леди Соединенных Штатов будет проводить занятия очно каждый вторник и четверг в кампусе Общественного колледжа Северной Вирджинии начиная с текущего учебного года. В прошлом семестре Байден преподавала дистанционно — 8 часов своего рабочего дня, с раннего утра и до 16:00, она тратила на две трехчасовые лекции в день.

В этом учебном году первая леди будет добираться на работу из Белого дома на кортеже в сопровождении агентов секретной службы.

Отмечается, что все места на курсе Джилл Байден уже заняты. Супруга президента будет учить студентов писать академические эссе, отмечают авторы материала.

Ранее сообщалось, что Джилл Байден разыграла журналистов и сотрудников Белого дома 1 апреля.

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