В офисе Зеленского заявили, что Украина снялась с «крючка» минских соглашений

Украина снялась с «крючка» минских соглашений по урегулированию конфликта на юго-востоке страны. Об этом заявил советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе и советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович, передает РИА «Новости».

В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что команда Зеленского «извивается как может» в стремлении перевернуть минские договоренности и их нельзя «спускать с крючка».

«Этого «крючка» больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке <…> Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с крючка минских соглашений... Это огромное наше достижение, прорывное», — заявил Арестович.

Заявление Арестовича последовало после визита украинского лидера в Вашингтон, где он провел встречу с американским коллегой Джо Байденом.

Ранее Лавров обвинил Киев в «словесной эквилибристике» вместо работы над Минскими соглашениями.