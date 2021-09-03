Экс-президент Финляндии Ахтисаари прекратил публичную деятельность из-за Альцгеймера

Бывший президент Финляндии и лауреат Нобелевской премии мира Мартти Ахтисаари прекращает публичную деятельность из-за болезни Альцгеймера, сообщает Associated Press со ссылкой на офис президента Финляндии Саули Нинисто.

По данным издания, 84-летний Ахтисаари «получает поддержку в повседневной жизни дома и иногда лечится в учреждении по уходу» из-за запущенного состояния его болезни.

Ахтисаари был учителем начальной школы, а после ушел на дипломатическую службу: на протяжении десятилетий работал дипломатом и посредником по вопросам мира в правительстве Финляндии и ООН. В 2008 году он получил Нобелевскую премию мира за свою работу по урегулированию международных конфликтов.

Среди конфликтов, в которых Ахтисаари помогал достичь мирных соглашений, — вывод войск Сербии из Косово, стремление Намибии к независимости и автономия для особого района Ачех в Индонезии.

В марте прошлого года сообщалось, что Ахтисаари заразился коронавирусом.