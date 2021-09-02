Россия не продлит мандат ОБСЕ на пунктах пропуска на границе с Украиной

Россия не видит оснований для того, чтобы продлить мандат группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на границе с Украиной после 30 сентября. Об этом заявил постпред РФ при организации Александр Лукашевич, слова которого опубликованы на сайте представительства РФ при ОБСЕ.

По его словам, данное решение не подлежит пересмотру.

«Исходим из того, что группа сможет эффективно воспользоваться остающимся временем, чтобы осуществить все необходимые административные процедуры для сворачивания своей деятельности», — указано в сообщении.

Данное решение Лукашевич обосновал тем, что присутствие наблюдателей ОБСЕ на территории России используется для пропагандистских антироссийских нападок.

«Делается это, судя по всему, с очевидной целью — отвлечь внимание от невыполнения украинскими властями всего комплекса обязательств по Минским соглашениям, оправдать уклонение Киева от прямого диалога с представителями Донбасса по политическому урегулированию», — подчеркивается в заявлении.

На территории Донбасса с 27 июля прошлого года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о том, что Украина пойдет в наступление на Донбасс при «экстраординарных условиях».