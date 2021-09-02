США провели тайную операцию по эвакуации граждан через базу ЦРУ в Афганистане

Власти США провели в Афганистане секретную операцию, в ходе которой смогли вывести из страны сотни американских граждан и работавших вместе с ними афганских спецназовцев через располагавшуюся в стране базу ЦРУ. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации президента, Министерстве обороны и Конгрессе.

Отмечается, что операция проводилась несколько недель в августе. В ней участвовали сотрудники ЦРУ, дипломаты и представители Командования специальных операций Соединенных Штатов. Они предоставляли информацию о более безопасном пути эвакуации находившимся в Афганистане американцам и афганцам из групп риска, в том числе бойцам сил спецназначения армии страны.

По данным телеканала, этим людям предложили добраться до засекреченной базы ЦРУ Eagle, которая находилась за пределами Кабула, на тот момент уже захваченного боевиками радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России). Оттуда их на вертолетах доставляли в аэропорт Кабула, минуя толпы прибывших к авиагавани местных жителей, а затем вывозили из Афганистана. В частности, несколько самолетов с эвакуированными отправились в Германию.

Точное число перевезенных таким образом людей не раскрывается, однако, согласно информации Politico, речь идет как минимум о тысяче афганских спецназовцев и их родственников. Также известно, что сама база Eagle 27 августа была ликвидирована, чтобы не допустить попадания находившегося на ней секретного оборудования и разведданных в руки боевиков.

Ранее сообщалось, что в Совфеде опасаются, что оставшиеся в Афганистане агенты США могут угрожать России.