Песков: России важно, чтобы Афганистан не стал прибежищем для террористических группировок

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России важно, чтобы Афганистан не стал прибежищем для террористических группировок. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

Песков подчеркнул, что кроме этого в Москве считают важным, чтобы талибы (организация запрещена в России) приняли необходимые энергичные меры для пресечения наркотрафика из страны.

«Нам всем еще предстоит понять и увидеть первые шаги руководства «Талибана». Они уже сформулировали некую структуру власти, произвели первые назначения, как мы знаем. Но в чем конкретно будут выражаться первые шаги талибов уже у руля Афганистана — посмотрим», — заявил Песков.

Он добавил, что для России в первую очередь важно, чтобы Афганистан не стал «прибежищем для большого количества террористических групп, как это было уже в свое время, 20 лет назад».

Ранее Песков заявил, что пока преждевременно говорить об изменении в РФ статуса движения «Талибан».

По словам Пескова, важно посмотреть на первые шаги, которые будут предпринимать талибы, потом уже делать выводы.