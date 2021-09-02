Песков рассказал, как готовится к брифингам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как он готовится к встрече с журналистами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что корреспонденты задают абсолютно разные вопросы: на которые легко отвечать, и те, которые ставят в тупик.

«Но здесь главное — не врать, главное — не стесняться сказать, что ты чего-то не знаешь. Это не зазорно. Зазорно, наверное, не желать это узнать, поэтому говорю, что уточню, завтра сообщу», — сказал представитель Кремля на II просветительском марафоне «Новое знание».

Песков признался, что каждый день в первой половине дня он общается с кремлевским пулом по вопросам сегодняшнего или завтрашнего дня работы президента Владимира Путина.

«Мы как раз рассказываем, какие планы у президента, на чем будут делаться акценты, какая тематика будет сегодня на повестке дня, как идет подготовка к предстоящим мероприятиям и так далее», — поделился пресс-секретарь.

Ранее Песков оценил встречу Зеленского и Байдена, а также высказался о ситуации в Афганистане.