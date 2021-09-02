МИД КНР призвал США задуматься над словами Путина о последствиях миссии в Афганистане

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая призвал США задуматься над словами президента России Владимира Путина о трагических последствиях американской миротворческой миссии в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС.

«Точка зрения президента РФ Владимира Путина заслуживает того, чтобы американская сторона над ней как следует задумалась», — сказал дипломат на брифинге.

Во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая прошла 20 августа, российский президент Владимир Путин критиковал действия Запада в Афганистане, отмечая, что быстрый приход к власти «Талибана» (организация запрещена в России) показал тщетность попыток Запада насаждать свое собственное видение демократии.

В четверг, 26 августа, несколько взрывов произошли недалеко от аэропорта Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России). По последним данным, в результате взрывов погибли 103 человека: 90 афганцев и 13 военнослужащих США.

Позднее в Кремле осудили террористические акты в Кабуле. По словам Дмитрия Пескова, хаосом не преминут воспользоваться террористические группировки.