В Госдуме предложили увеличить штраф за драки

Заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил в десять раз повысить минимальный штраф за драки. Об этом сообщает газета »Известия».

По мнению парламентария, прописанный в КОАП штраф от 500 до тысячи рублей за мелкое хулиганство — недостаточное наказание. Участник драки должен заплатить государству не менее 5 тыс. рублей

Инициатива связана с участившимися в последнее время массовыми драками мигрантов.

Ранее почти 40 мигрантов выдворили из России после массовой драки со стрельбой в Подмосковье. Инцидент произошел в Мытищах, в стычке участвовали преимущественно выходцы из Средней Азии. Всего в полицию были доставлены 66 человек.

До этого были депортированы 46 участников массовой драки возле станции метро «Кузьминки». В потасовке на юго-востоке Москвы приняли участие почти 200 человек, полицейские задержали более 90. Причиной инцидента стал конфликт между гражданами Таджикистана и Киргизии.