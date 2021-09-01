Джабаров: американцы «не готовы умирать» за Украину

Слова президента США Джо Байдена о поддержке Украины в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским «ни о чем не говорят» и являются не более чем «протокольными фразами». Такое мнение выразил телеканалу RT первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Он отметил, что ожидал от главы Соединенных Штатов слов о поддержке Киева «перед лицом российской агрессии», но они совсем не означают, что «американцы готовы умирать за украинцев».

«Я думаю, надо относиться к этому спокойно. Посмотрим, чем закончатся переговоры и как дальше будут развиваться события в отношениях между Украиной и США. А главное — между нами и Украиной», — резюмировал Джабаров.

Президент Украины Владимир Зеленский находится в США с рабочим визитом, где в среду, 1 сентября, встретился с американским лидером Джо Байденом. В ходе переговоров украинский президент заявил, что передал представителям Байдена список из 450 человек, которые, как он утверждает, находятся в плену в Донбассе, Крыму и России.

Байден, в свою очередь, заявил, что Вашингтон и Киев «имеют общие ценности» и выразил приверженность США «целостной, свободной и неделимой» Украине перед лицом «российской агрессии».