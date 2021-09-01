Климкин назвал главную загадку визита Зеленского в Вашингтон

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что основной загадкой визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон является его личный разговор с американским лидером Джо Байденом.

«Я считаю, что главное в этом визите, если хотите, единственная интрига — это тет-а-тет. Я думаю, он будет час плюс--минус, чем больше, тем лучше, на самом деле», — заявил Климкин на телеканале «Украина 24».

По словам дипломата, американская сторона «очень правильно» построила программу визита — сначала Зеленский встретился с отдельными министрами, чтобы войти в курс дела и «составить понимание». Для двух лидеров главное — познакомиться, считает Климкин.

Дипломат считает, что основная задача Байдена — понять, есть ли у Зеленского стратегия и политическая воля ее выполнить, а цель Зеленского — это «разведка перед боем».

Президент Украины находится в США с рабочим визитом. В среду 1 сентября проходит встреча украинского и американского лидеров в Белом доме.

Байден в ходе беседы с Зеленским заявил, что хочет когда-нибудь вновь посетить Украину.