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В Белом доме назвали условия для соответствия Украины стандартам НАТО

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РИА «Новости»

Украине следует выполнить ряд условий, чтобы «соответствовать стандартам» НАТО, заявили в Белом доме.

«Есть шаги, которые должна сделать Украина, там хорошо знают, какие. Это реформы, направленные на установление верховенства закона, модернизация оборонного сектора и наращивание экономического роста», — сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, США не могут единолично принимать решение относительно членства Украины в альянсе.

Накануне президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский встретились в Белом доме в Вашингтоне.

На недавней встрече с Зеленским глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США поддерживают стремление Украины в НАТО, поэтому военные ведомства двух стран подпишут соглашение о поддержке реформ, необходимых для членства в альянсе.

Накануне на Украине потребовали вступление в НАТО после запуска «Северного потока — 2».

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