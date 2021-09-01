Байден заявил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским

Президент США Джо Байден написал в своем Twitter, что с нетерпением ожидает встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая должна состояться в ближайшие часы.

«Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме сегодня, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины», — пишет американский президент.

Президент Украины прибыл в США накануне, чтобы 1 сентября встретиться с американским коллегой. Встреча была перенесена с 31 августа в связи с выводом войск США из Афганистана.

Зеленский уже провел ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами в США. Стороны в ходе диалога могут говорить, в частности, о перспективах участия Вашингтона в «нормандском формате». Кроме того, пройдут две важные публичные презентации от украинского президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров.

Ранее было объявлено, что США, которые уже взяли на себя обязательство предоставить Украине $60 млн на оборонные нужды, выделят Киеву еще $45 млн гуманитарной помощи.