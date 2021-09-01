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В бундестаге ожидают, что Меркель останется канцлером ФРГ до Рождества

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Hannibal Hanschke/Reuters

Формирование нового правительства по итогам выборов займет много времени. Об этом заявил глава фракции «Левые» бундестага Дитмар Бартш, сообщает ТАСС.

«Ангела Меркель к Рождеству (24 декабря – прим. ред.) остается федеральным канцлером... Мой прогноз таков, что это [формирование нового правительства] займет очень много времени, потому что, вероятно, ни одна партия не приблизится к 30%, и это приведет к различным вариантам коалиции», — заявил политик.

Выборы в правительство Германии состоятся 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Меркель заранее заявляла, что после этих выборов уйдет из политики. Помимо Лашета в выборах принимают участие Анналена Бербок — от «зеленых», Олаф Шольц — от Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Сама Меркель назвала Лашета будущим канцлером Федеративной Республики Германия. Она отмечала, что высоко ценит личные качества Лашета, в частности «первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними».

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