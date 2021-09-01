Bloomberg: Байден заявит Зеленскому, что США будут противостоять экспансии России

Президент США Джо Байден в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским намерен убеждать его в приверженности Соединенных Штатов противодействию российской экспансии в регионе, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации американского президента.

В частности, по его словам, Байден в ходе встречи собирается обсудить с Зеленским вопросы национальной безопасности Украины в противодействии России. Кроме того, стороны будут говорить о способах оказания помощи со стороны Соединенных Штатов и усилия Украины по борьбе с коррупцией.

Президент Украины прибыл в США накануне, чтобы 1 сентября встретиться с американским коллегой. Встреча была перенесена с 31 августа в связи с выводом войск США из Афганистана.

Зеленский уже провел ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами в США. Стороны в ходе диалога могут говорить, в частности, о перспективах участия Вашингтона в «нормандском формате».