Шотландцы во время переписи смогут указать любой пол без предоставления документов

В Шотландии во время переписи населения в 2022 году жителям позволят самостоятельно определять свой пол, следует из новых руководящих принципов, опубликованных Национальным архивом Шотландии (NRS), которые приводит RT.

Чтобы самим идентифицировать себя как мужчину или женщину, шотландцам не придется предоставлять официальную документацию и медицинское заключение, отметили в NRS.

Жителям Шотландии не нужно будет показывать, в частности, свидетельство о признании пола, где указано, что человек прожил в предполагаемом новом поле в течение двух лет, или медицинские записи, подтверждающие гендерную дисфорию (неудовлетворенность своим природным полом).

«Если вы трансгендер, ответ, который вы дадите, может отличаться от того, который указан в вашем свидетельстве о рождении», — указано в тексте.

При этом если ответ на вопрос о поле вызывает затруднения у человека, который на него отвечает, он может указать пол, обозначенный в его официальных документах, например, в паспорте.

Ранее в Шотландии школьникам разрешили определять гендерную принадлежность без согласия на то родителей.