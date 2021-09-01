Новый президент Эстонии заявил, что акцент на эстонизацию образования «пахнет дискриминацией»

Планы полной и скорейшей эстонизации русскоязычных школ страны нереалистичны, заявил избранный 31 августа президент Эстонии Алар Карис в интервью эстонскому государственному порталу ERR.

«Я не верю, что в русскоязычном классе с русскоязычной же учительницей с завтрашнего, образно говоря, дня все стало бы преподаваться на эстонском. Это просто невозможно», — констатировал он.

Президент также выразил свое мнение, что идея сделать бесплатным высшее образование только на эстонском языке «будет немного попахивать дискриминацией».

Отвечая на вопрос, как привести все население Эстонии в единую систему ценностей с единственным языком, он отметил, что, несмотря на предпринимаемые усилия, далеко в этом вопросе продвинуться не удалось.

«Язык — это только один вопрос из многих других. Я уже говорил в связи с темой образования, что люди должны испытывать чувство безопасности в государстве и знать, что знание эстонского языка открывает перед ними новые возможности», — обратил внимание Карис.

Ранее он говорил, что собирается подтянуть свой уровень владения русским языком, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным без переводчиков.