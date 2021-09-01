Папа римский случайно процитировал Путина, критикуя Запад за действия в Афганистане

Папа римский Франциск раскритиковал вмешательство Запада в дела Афганистана, назвав это попыткой навязать демократию извне. При этом он процитировал президента России Владимира Путина, приписав его слова канцлеру Германии Ангеле Меркель, сообщает The Irish News.

Говоря о новой политической карте, которая складывается в Афганистане после ухода оттуда американских военных, папа собирался процитировать канцлера Германии, которую назвал «одной из величайших политических фигур мира».

«Необходимо прекратить безответственную политику навязывания своих ценностей другим и попытки построить демократию в других странах на основе внешних моделей без учета исторических, этнических и религиозных вопросов и полного игнорирования традиций других людей», — сказал Франциск.

Но на самом деле это высказывание принадлежит Путину: он сделал такое заявление в прошлом месяце в присутствии Меркель во время ее визита в Москву, пишет издание.

Во время встречи, которая прошла 20 августа, российский президент критиковал действия Запада в Афганистане, отмечая, что быстрый приход к власти «Талибана» (организация запрещена в России) показал тщетность попыток Запада насаждать свое собственное видение демократии.