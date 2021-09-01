Никифоров подтвердил готовность Зеленского к встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал, что Владимир Зеленский может в любое время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя украинского главы.

«Мой президент несколько раз заявлял, что он готов в любое время», — подчеркнул пресс-секретарь Зеленского.

При этом на вопрос, связанный с будущей встречей Владимира Зеленского и Владимира Путина и датой переговоров, подготовкой, Никифоров не дал точного ответа.

По его мнению, спрашивать о возможности такой встречи сейчас нужно у российского лидера.

Ранее сообщалось, что 1 сентября состоится встреча Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле будут внимательно следить за результатами встречи двух лидеров и считают, что США «могут использовать свое влияние на господина Зеленского».