Афганский посол рассказал подробности побега Гани из страны

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани в день побега из страны назначил совещание с правительством, однако вылетел из из страны, пока чиновники его ждали. Об этом в интервью РИА «Новости»сообщил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.

«Гани не просто сбежал, бросив на произвол судьбы своих соратников, но и прихватил бюджетные деньги, ограбив народ. Никто из его заместителей не знал, что он задумал бежать», — рассказал дипломат.

Агбар заявил, что в Минобороны позвонил советник Ашрафа Гани и сказал, что он придет на совещание в 16.00. Все подготовились и ждали его, но именно в это время три самолета, где находился Гани и его близкие, вылетели из аэропорта Кабула, отметил посол.

По его словам, из-за предательства Гани движение «Талибан (организация запрещена в России)» так легко захватило власть в Афганистане — он убирал из правительства честных чиновников, поставив на их место неопытные кадры.

В течение 10 дней талибы захватали страну, 32 провинции и 360 районов, хотя армия страны была обучена НАТО и имела их современное оружие, напомнил дипломат.

Ранее представитель катарского политического офиса в республике движения «Талибан» Мохаммада Сохаила Шахина заявил, что находившемуся ранее на посту президента Афганистана и покинувшему страну Ашрафу Гани надо вернуть деньги, приобретенные незаконными методами. Как уточнил представитель талибов, «если Гани взял деньги у народа Афганистана, которые, ему не принадлежали, то он должен их вернуть».

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили о захвате власти в стране. Позднее официальный представитель движения заявил, что покинуть страну можно будет только до 31 августа.