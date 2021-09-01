Глава Всемирного банка призвал Украину добиваться прогресса в реформировании госпредприятий

Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал украинские власти добиваться дальнейшего прогресса в деле приватизации государственных предприятий. Об этом сообщает ТАСС.

«Мэлпас и Зеленский обсудили программу срочных реформ на Украине, включая реформы в земельном, энергетическом, финансовом и сельскохозяйственном секторах. Мэлпас отметил текущий прогресс в области земельной реформы и энергетического сектора. Мэлпас также призвал продолжать реформирование государственных предприятий и добиваться дальнейшего прогресса в [их] приватизации», — говорится в официальном пресс-релизе ВБ.

Ранее Зеленский встретится с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне.

Отмечается, что на переговорах также присутствовал глава минобороны Украины Андрей Таран. Стороны обсудили несколько важных вопросов военного сотрудничества США и Украины.

31 августа Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в американскую столицу, где встретится с главой Соединенных Штатов Джо Байденом.