На Украине построят пять энергоблоков АЭС по технологии США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал договор с американской компанией Westinghouse Electric, согласно которому на территории страны планируется построить пять энергоблоков Хмельницкой АЭС, их общая стоимость составит около $30 млрд. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем — еще 4 блоков по их технологии. Общая стоимость проекта — до $30 млрд», — написал он.

Зеленский не уточнил, как именно будет финансироваться строительство.

Ранее сообщалось, что украинский президент в ходе своего рабочего визита в США подпишет три оборонительных и одно энергетическое соглашения.

Помимо этого, Зеленский анонсировал «большой диспут» по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток — 2». Он отметил, что в ходе переговоров с американским коллегой Джо Байденом должны быть достигнуты определенные договоренности между сторонами.