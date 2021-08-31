Власти заплатят до $9,5 млн адвокатам Эндрю Куомо

Власти выплатят адвокатам, представляющим интересы бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо и занимающимся расследованием его дела, до $9,5 млн, сообщает Associated Press.

Агентство обозначило максимальную сумму, которую можно было потратить, а не фактические счета, которые имеются на данный момент.

В эту сумму входят до $5 млн на юристов, которые представляли офис Куомо, до $3,5 млн на адвокатов, которых нанял генеральный прокурор штата для расследования обвинений против Куомо в сексуальных домогательствах и не менее $1 млн на адвокатов, нанятых законодательным органом в рамках расследования дела об импичменте экс-губернатора Нью-Йорка.

К этой сумме не относятся гонорары частного поверенного Куомо Риты Главин. Ее счета оплачивает предвыборный комитет бывшего губернатора.

Губернатор Кэти Хочул — преемница Куомо — может решить, будет ли штат продолжать платить адвокатам за защиту бывшего губернатора и его администрации в будущем.

Ранее сообщалось, что Куомо может скрываться в доме своего приятеля.