Лавров: каждый киевский режим все тупиковее и тупиковее

Министр иностранных дел Сергей Лавров указал на то, что каждый киевский режим все тупиковее и тупиковее. Об этом он сказал по итогам брифинга с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Москве 31 августа, передает РИА «Новости».

«Что касается украинского кризиса, там в принципе каждый режим становится все тупиковее и тупиковее. Я ж даже не знаю, чего ожидать», — сказал глава российского МИД.

В ноябре 2013 года правительство Украины приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Уже зимой 2014-го акции протеста приняли резко антипрезидентский и антиправительственный характер, что в конечном итоге привело в феврале 2014 года к смене государственной власти. Тогдашний президент Украины Виктор Янукович был вынужден уехать из страны, к власти пришел ориентированный на Запад Петр Порошенко. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об ожиданиях Кремля от встречи главы Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена.