Трамп заявил, что после вывода войск из Афганистана США перестанут уважать

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что вывод американских войск из Афганистана подорвал уважение к Соединенным Штатам. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу One America News Network.

«Мы бы могли выйти с гордостью, сохранив жизни», — сказал Трамп.

Он также выразил мнение, что члены нынешней администрации США являются «идиотами». По словам бывшего главы Белого дома, они ответственны за то, что талибам (организация запрещена в России) был передан список американцев, которые остались в Афганистане.

«Нас больше никто не уважает, даже из тех, кто уважал нас раньше», — уверен Трамп.

Он также назвал тех, кто руководит США «дураками».

Ранее в Пентагоне сообщили, что все американские военные покинули территорию Афганистана. В американском Министерстве обороны отметили, что война в исламской республике с участием вооруженных сил США завершена, однако Вашингтон продолжит попытки организовать выезд оставшихся в стране граждан Соединенных Штатов.

Также стало известно, что аэропорт Кабула полностью перешел под контроль талибов.

До этого «Талибан» заявил, что 31 августа станет крайним сроком для вывода сил Соединенных Штатов. В движении обратили внимание, что продление сроков с американской стороны будет означать «расширение оккупации».

Радикальное движение «Талибан» объявило о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний.