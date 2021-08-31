Байден рассказал, почему решил не продлевать эвакуацию из Афганистана

Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных, передает пресс-служба Белого дома.

Глава государства сообщил, что публично выступит 1 сентября около полудня и объяснит, почему он принял решение не продлевать американское присутствие в Афганистане после 31 августа.

По его словам политика, многие американские военные рекомендовали ему «завершить операцию по эвакуации по воздуху в планируемые сроки».

Он отметил, что талибы (организация запрещена в России) обещали давать возможность свободно покинуть Афганистан иностранцам и гражданам республики, помогавшим Соединенным Штатам. Байден считает, что «мир будет добиваться выполнения этих обязательств».

Ранее Министерство обороны США сообщило, что все американские военные покинули территорию Афганистана. В военном ведомстве отметили, что война в исламской республике с участием вооруженных сил США завершена, однако Соединенные Штаты продолжат попытки организовать выезд оставшихся в стране граждан США.

До этого «Талибан» заявлял, что 31 августа станет крайним сроком для вывода сил Соединенных Штатов. В движении обратили внимание, что продление сроков с американской стороны будет означать «расширение оккупации».

Радикальное движение «Талибан» объявило о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний.