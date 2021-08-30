Порошенко дал Зеленскому пять советов перед встречей с Байденом

Экс-президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому установить хорошие отношения с американским лидером Джо Байденом. Об этом он заявил в видеообращении в своем Telegram-канале.

«На чем должен сосредоточиться Зеленский во время своего первого личного контакта с президентом Байденом? Первое и, по моему мнению, главное — установить хорошие личные отношения доверия с главой Белого дома. Как минимум на том уровне, который был при моей каденции. Только компетентная, искренняя, четкая и конструктивная позиция настоящего лидера страны без повышенных тонов, вопросов типа «Почему Украина до сих пор не в НАТО?» — заявил политик.

По словам Порошенко, Зеленскому потребуется подтвердить решительный настрой на углубление стратегического партнерства и союзничество с США, убедить Байдена в искренности проведения реформ на Украине, а также привлечь Вашингтон к урегулированию ситуации в Донбассе и противодействию проекту «Северный поток — 2».

Кроме того, успешным исходом встречи, по мнению Порошенко, станет назначение конкретных сроков ответного визита Байдена.

Встреча Зеленского с Байденом запланирована на 1 сентября, эту дату подтвердил и Белый дом. Встречу дважды переносили по инициативе американской стороны в связи с окончанием вывода контингента США из Афганистана.