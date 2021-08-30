Швейцария отказала России в экстрадиции бизнесмена Клюшина

Федеральное управление юстиции Швейцарии отклонило запрос России об экстрадиции бизнесмена Владислава Клюшина, задержанного по запросу США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство.

В федеральном управлении отметили, что требование в запросе о выдаче в России не подлежит уголовной ответственности в Швейцарии.

«В связи с отсутствием двойной подсудности, которая является важным условием для экстрадиции в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче, 12 августа 2021 года федеральное управление юстиции сообщило российским властям, что запрос был отклонен», — заявили в ведомстве.

Ранее посольство России подтвердило, что россиянин был арестован в Швейцарии по экстрадиционному запросу США. Посольство и генеральное консульство поддерживает связь с россиянином и его адвокатом, права задержанного не нарушаются.

До этого официальный представитель Федерального офиса юстиции Швейцарии Игнрид Райзер сообщила, что в Швейцарии арестовали гражданина России Владислава Клюшина по запросу США. Российский гражданин обвиняется в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников. Пока решение об экстрадиции Клюшина может быть обжаловано в Федеральном уголовном суде — суде последней инстанции.