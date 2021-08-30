Лавров в Волгограде не смог ответить ребенку, когда «взрослые отменят войну»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не смог ответить на вопрос девочки из Волгограда о том, «когда взрослые отменят войну». Об этом сообщает РИА «Новости».

20 августа глава МИД встретился с общественниками и ветеранами в музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде, где также присутствовала школьница, задавшая вопрос.

Лавров сравнил девочку со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг и сказал, что она «гораздо убедительнее в борьбе за мир, чем Грета Тунберг в борьбе за климат».

«Ответ «Когда мы отменим войну?», конечно, сложный. Если бы все зависело от нас, наверное, это было бы быстро», — сказал российский министр и после подарил школьнице плюшевого мишку.

Ранее Лавров заявил, что Россия за последние 20 лет вернула себе свое достоинство на международной арене.