СМИ: КНДР могла возобновить работу ядерного реактора по производству плутония

Северная Корея предположительно возобновила работу ядерного реактора в районе Йонбен для производства плутония. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

По данным агентства, с начала июля появились некоторые признаки, такие как сброс охлаждающей воды, которые указывают на работу станции. В отчете отмечается, что реактор в Йонбене не функционировал с декабря 2018 до начала июля 2021 года.

Специалисты МАГАТЭ отметили, что действия КНДР, которые якобы имеют место, «вызывают глубокую тревогу» и нарушают резолюции Совбеза ООН.

Ранее северокорейские власти заявили, что не будут контактировать с администрацией президента США Джо Байдена до тех пор, пока Вашингтон не откажется от враждебной политики в отношении Пхеньяна. До этого американская разведка представила доклад, в котором говорится, что КНДР может «изменить региональную среду безопасности и внести разлад в отношения США и их союзников — включая возобновление испытаний ядерного оружия».