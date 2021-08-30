Байден посмотрел на часы в ходе церемонии прощания с погибшими военными

Президент США Джо Байден взглянул на часы во время церемонии прощания с американскими военнослужащими, погибшими во время теракта в Афганистане 26 августа. Видео опубликовал в своем Twitter колумнист MediaResearchCenter Николас Фондакаро.

На кадрах видно, что Байден держит руку у сердца, после чего опускает ее и в этот момент украдкой смотрит на часы.

Ранее он и его супруга Джилл посетили базу Военно-Воздушных сил США в Довере, штат Делавэр, куда доставили останки погибших военнослужащих.

После церемонии президент и первая леди встретились с семьями погибших. Их встреча проходила в закрытом для прессы формате.