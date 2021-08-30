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«Талибан*» осудил авиаудары США в Кабуле

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Khwaja Tawfiq Sediqi/AP

Радикальное афганское движение «Талибан (организация запрещена в России)» осудило авиаудары США в Кабуле и призвало Вашингтон предоставлять информацию по поводу каких-либо угроз в Афганистане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в движении.

«Мы не считаем атаки, которые совершают американцы в нашей стране, правильным делом. Движение может ликвидировать любую опасность или угрозу в стране», — сказал представитель «Талибана».

Ранее власти США признали, что в результате ракетного удара по террористу в Кабуле, который нанес американский беспилотник, погибли мирные жители. Представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан подчеркнул, что американцы крайне опечалены гибелью невинных людей. Погибли 12 человек.

В четверг, 26 августа, несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Десятки мирных афганцев и не менее 13 американских военных погибли в результате теракта — одиннадцать морских пехотинцев , один армейский солдат и медицинский работник флота.

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