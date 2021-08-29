Шойгу пошутил о неявке в украинский суд

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о неявке в украинский суд по требованию Службы безопасности Украины. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Виноват, исправлюсь», — пошутил Шойгу в ответ на соответствующий вопрос ведущего.

Ранее Служба безопасности Украины вызвала Шойгу, а также российского бизнесмена Константина Малофеева в Мариуполь для «вручения письменного подозрения» и проведения следственных действий из-за «создания непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований».

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко заявил, что Шойгу не явился в Мариуполь для «вручения письменного подозрения».

Это не первый случай, когда СБУ пытается вызвать россиян на следственные мероприятия. Так, в августе 2016 года бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял о намерении арестовать Шойгу и еще 17 других высокопоставленных россиян. Тогда киевские власти обвиняли их в преступлениях «против основ нацбезопасности Украины».