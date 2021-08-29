США не будут сохранять посольство в Афганистане после 31 августа

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не планирует сохранять свое посольство в Кабуле после завершения операции по выводу войск из Афганистана.

«Нашим действующим планом не предусмотрено сохранение с 1 сентября посольства в Афганистане, но мы [оставим] по крайней мере постоянное представительство», — сказал он в эфире телеканала CBS.

Салливан отметил, что у США останутся механизмы для сохранения на месте дипломатов. Он объяснил, что это необходимо в том числе для того, чтобы обрабатывать заявления просителей специальных иммиграционных виз.

Ранее о том, что президент США Джо Байден намерен 31 августа отозвать всех дипломатических сотрудников из Афганистана писала газета The Washington Post со ссылкой на два источника.

Талибы (организация запрещена в России) объявили о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний. Представитель «Талибана» Сухейл Шахин объявил, что вывезти людей и технику американцы должны до 31 августа, в противном случае талибы будут расценивать присутствие американцев как оккупацию.