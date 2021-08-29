Рогозин рассказал, как Роскосмос будет реагировать на дело Сафронова

Советник главы Роскомоса Иван Сафронов остается в своей должности, в которой он был, когда его задержали, сказал в интервью «Газете.Ru» глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы исходим из того, что идет следствие, работают адвокаты, до моменты вынесения суда господин Сафронов остается в своей должности, в которой он работал, когда его задержали. Никакого изменения в нашей линии нет. Я считаю, мы ведем себя достойно в этом вопросе. Суд все решит», — сказал Рогозин.

Он отметил, что корпорация будет исходить из уважения к закону и к решению судебных органов.

«Каждый может думать по-своему, но государственная корпорация — это некий квазиорган исполнительной власти. Когда будет решение суда, мы поступим сообразно ему, независимо от каких-либо симпатий и антипатий», — пояснил глава Роскосмоса.

Иван Сафронов был задержан в июле прошлого года. Против него возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему грозит до 20 лет колонии. Следователи утверждают, что он работал на Управление по связи с заграницей и информации Чехии и передавал информацию о поставках российского оружия на Ближний Восток и Африку.

Подробнее о деле Сафронова и другом читайте в большом интервью Дмитрия Рогозина «Газете.Ru».