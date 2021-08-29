В «Талибане*» заявили, что пакистанские талибы — забота Пакистана

Представитель движения «Талибан (организация запрещена в России)», захватившего власть в Афганистане, Забихулла Муджахид в интервью пакистанскому телеканалу GEO.tv заявил, что пакистанские талибы являются проблемой пакистанского правительства, а не собственно «Талибана».

В Пакистане, в бывшей Зоне племен (регион на границе с Афганистаном) действует «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП) — «Движение талибов Пакистана», радикальная исламистская организация, которая не является частью афганского «Талибана», однако организации являются союзниками.

«Проблема ТТП — это проблема, с которой придется иметь дело Пакистану, а не Афганистану. Пакистан, а также пакистанские улемы и религиозные деятели, а не [афганские] талибы, должны принять решение о законности или незаконности войны и разработать стратегию», — заявил Муджахид.

Представитель афганских талибов подчеркнул, что «Талибан» не может заставить пакистанских талибов не воевать против пакистанского правительства.

ТТП принимала участие в Вазиристанской войне — гражданском конфликте на территории Северо-запада Пакистана (в том числе, в Зоне племен), между пуштунскими кланами (основой афганского и пакистанского «Талибанов») и центральным правительством страны.

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