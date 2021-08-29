Генконсульство: Япония уведомила о задержании россиянина, приплывшего с Кунашира

Япония направила официальное уведомление в генконсульство России в Саппоро о задержании россиянина, который приплыл на Хоккайдо с Курильских островов, чтобы подать заявление о предоставлении убежища. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипмиссию.

«В пятницу генконсульство получило от японской стороны официальное уведомление о задержании гражданина РФ за нелегальный въезд», — рассказали в генконсульстве.

Там подчеркнули, что теперь предстоит разобраться в том, «как именно она попал на территорию Японии». При этом в генконсульстве добавили, что как правило, власти Японии депортируют задержанных за незаконное пересечение границы.

Ранее сообщалось, что гражданин России самостоятельно приплыл с Курильских островов в город Саппоро в Японии, чтобы подать заявление о предоставлении убежища. По данным агентства Kyodo, мужчина преодолел 20 км от российского острова Курильской гряды Кунашира до японского острова Хоккайдо. Каким именно образом он плыл, не уточняется.