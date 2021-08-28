Захарова охарактеризовала позицию Запада по Афганистану пословицей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад придерживается странной позиции по Афганистану. Об этом она сказала в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

По слова дипломата, западные страны формулируют свою позицию таким образом, что «из сложившейся ситуации надо сделать выводы».

«Это очень позиция неординарная, учитывая, сколько возможностей сделать выводы у наших партнеров было за последние 10, 15, 20 лет. У нас в русском языке есть прекрасная пословица, кто на чьих ошибках учится», — заявила Захарова.

Она отметила, что «это странно слышать», если учитывать то, что Россия давно предупреждала Европу об опасности насильственной «демократизации» востока и ее катастрофических последствий.

В частности, представитель внешнеполитического ведомства считает, что Европа могла бы сделать выводы из миграционных кризисов, которые были спровоцированы кризисами в Ливии и Сирии.

«Нужно начать не с переваливания ответственности... А с серьезного и честного анализа ситуации, которая сложилась», — уверена Захарова.

Ранее Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на события в Афганистане.

Боевики «Талибана» (организация запрещена в России) 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В настоящий момент они формируют временное правительство. Эскалация конфликта правительственных сил и талибов происходила на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.