Дипмиссия КНР в США назвала доклад Штатов о COVID-19 научно неубедительным

Посольство Китая в Вашингтоне назвало новый доклад разведсообщества США о происхождении коронавируса научно неубедительным и призвало к тому, чтобы исследованием этого вопроса занимались ученые, а не американские спецслужбы. Об этом сообщается на официально сайте дипмиссии.

«Доклад, сфабрикованный разведсообществом США, научно неубедителен. Выяснение происхождения [коронавируса] является делом науки, этим должны и могут заниматься только ученые, а не эксперты из разведки», — говорится в сообщении.

Представители дипмиссии отметили, что «выражают твердое несогласие и жесткое осуждение» заявлений со стороны США.

Ранее разведка США заявила, что COVID-19 не был разработан как биологическое оружие.

В документе говорится, что большинство ведомств Соединенных Штатов также полагают, что коронавирус, «вероятно, не был создан при помощи генной инженерии».

В отчете также сказано, что американские разведслужбы по-прежнему не пришли к единому выводу относительно происхождения COVID-19 и «их мнения до сих пор расходятся». Все ведомства согласны, что такие две гипотезы, как «естественный контакт с зараженным животным и инцидент в лаборатории», являются правдоподобными, отмечается в тексте.