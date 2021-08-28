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Депутат Верховной рады предложил арестовать Зеленского за пропаганду коммунизма

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Gleb Garanich/Reuters

Депутат Верховной рады Илья Кива предложил арестовать президента Украины Владимира Зеленского после участия в военном параде разработанного в СССР самолета «Мрия». Об этом он написал на личной странице в Facebook.

Политик заявил, что во время военного парада в Киеве, люди стали свидетелями полета самолета разработанного и созданного в СССР.

«Мрия», вызвав гордость и огромные эмоции у зрителей - очень символично отобразил превосходство «оккупационного» Советского времени, технологий, промышленности над жалкой действительностью сегодняшней «независимой» — вот вам лучшая пропаганда советского режима и строя, того времени», —подчеркнул Кива.

Он добавил, что теперь Зеленского нужно арестовать за «пропаганду и популяризацию коммунистического режима» по соответствующей статье.

Ранее Кива заявил, что предложение Владимира Зеленского организовать саммит «Крымская платформа» может быть связано с недвижимостью главы государства на полуострове.

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