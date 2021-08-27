Посол Германии назвал тему, которая объединит Москву и Берлин

Тема водорода в ближайшие десятилетия может стать объединяющей для России и Германии на политическом уровне. Соответствующее мнение в ходе панельной дискуссии «Устойчивое развитие как рецепт экономического успеха» на площадке завода Henkel в Энгельсе выразил посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр, сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия обладает большим потенциалом для того, чтобы в будущем развиваться в направлении зеленого водорода, то есть, получения водорода из возобновляемых источников.

«Будучи послом в России я замечаю, что суть дискуссии, когда мы говорим о связи энергетической политики и климатической политики, в России в прошедшие годы сильно изменилась. Мы сближаемся. В Германии это очень важная тема для общественности, и в ЕС», — рассказал посол.

В ходе дискуссии фон Гайр также заявил, что мир ждет от России и Германии большего разнообразия и открытости.

«Мы все должны работать сами над собой. Именно этого мир от нас ожидает, и чем глубже мы можем реагировать на такие ожидания, тем лучше нам удастся творить совместное будущее», — заключил посол фон Гайр.

Ранее Минэкономразвития России подготовило проект низкоуглеродной стратегии до 2050 года, предполагающей обеспечение снижения вредных выбросов.