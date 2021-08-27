МИД: на фоне ситуации в Афганистане необходимо обеспечить безопасность южных рубежей

Для России принципиально важно обеспечить безопасность южных рубежей и союзников в Центральной Азии после недавних событий в Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

По словам Лаврова, эти вопросы будут обсуждаться с главами других государств во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в сентябре.

«Нет сомнений, что риски, которые проецируются из Афганистана, прежде всего спровоцированные потоки нелегальных эмигрантов, будут в центре внимания дискуссий наших лидеров, как и вопросы об оказании содействия афганцам», — заявил он.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 15 августа боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) взяли столицу Кабул и объявили о захвате власти стране. Позднее, 26 августа, рядом с кабульским аэропортом, через который граждане пытались уехать из страны, произошли два взрыва. В результате теракта более 100 человек погибли, еще свыше 150 получили ранения. По данным МИД, российских граждан рядом с аэропортом во время терактов не было.