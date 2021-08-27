Мужчина, обливший Порошенко зеленкой, попал в реанимацию

Украинский депутат от партии «Евросолидарность» Александр Погребцкой заявил, что мужчина, обливший бывшего президента Украины Петра Порошенко зеленкой на празднике по случаю Дня независимости, попал в реанимацию с алкогольным отравлением. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, подозреваемого госпитализировали на выходе из отделения полиции. Там он провел около шести часов, после чего его выписали.

Ранее сообщалось, что Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Отмечается, что это произошло возле входа в киевское метро «Крещатик», когда он шел к зданию кабмина. Инцидент был снят на видео и опубликован в сети. На кадрах видно, что после произошедшего бывшего президента окружили сотрудники правоохранительных органов. Следы зеленки видны на лице Порошенко.

Как отмечает издание, перед инцидентом Порошенко принимал участие в «Марше защитников Украины», который был устроен в Киеве участниками военной операции в Донбассе в честь Дня независимости страны.