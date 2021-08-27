Сильвио Берлускони госпитализировали в Милане

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в больницу Милана . Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в партии политика.

Подробности о причинах госпитализации не приводятся.

Это не первая госпитализация Берлускони. Его госпитализировали в феврале и марте 2021 года. Из-за госпитализации экс-премьер Италии пропустил судебное заседание по делу, фигурантом которого он является. Берлускони и еще 28 человек проходят обвиняемыми по делу о коррупции и лжесвидетельствовании. Отмечается, что в список подозреваемых политика внесла римская прокуратура, которая сочла подозрительным вердикт Госсовета Италии, который занимается вопросами охраны законности в области управления.

Осенью 2020 года Берлускони переболел новой коронавирусной инфекцией. Свою болезнь он назвал «адской». В январе текущего года итальянский политик был госпитализирован в Монако из-за сердечной аритмии.