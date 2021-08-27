Байден считает, что «миллионы афганцев» хотели бы сейчас покинуть родину

Президент США Джо Байден считает, что миллионы граждан Афганистана покинули бы свою страну, будь у них сейчас такая возможность.

«Я бы утверждал, что миллионы афганцев, которые не входят в «Талибан (организация запрещена в России)», активно с нами не сотрудничали и не имеют специальной визы, сели бы в самолет и улетели уже завтра, если им предоставили бы такую возможность», — заявил Байден, выступая в Белом доме.

По его словам, «подавляющее большинство людей в таких обществах» хочет попасть в Америку.

Ранее несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана. СМИ также сообщали, к трагедии причастна террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России).

По последним данным Минздрава Афганистана, погибли 90 человек. В частности, жертвами атаки стали 11 американских морпехов и медик ВМФ США. По данным источника Reuters, погибли 13 американских военнослужащих.

Накануне Байден заявил во время выступления в Белом доме, что США «не забудет, не простит» виновников терактов в аэропорту Кабула — они будут наказаны сполна.