Пентагон опроверг информацию о завершении эвакуации из Афганистана через 36 часов

Пентагон опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что власти США намерены прекратить эвакуацию людей из Кабула через 36 часов. Об этом пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби написал на своей странице в Twitter.

Evacuation operations in Kabul will not be wrapping up in 36 hours. We will continue to evacuate as many people as we can until the end of the mission. #HKIA — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

«Операции по эвакуации из Кабула не будут сворачиваться через 36 часов. Мы продолжим эвакуировать как можно больше людей до конца миссии», — заявил он.

О том, американская операция по эвакуации завершится через 36 часов ранее сообщил телеканал CNN. Тогда в СМИ отметили, что за это время еще 150 американцам предстоит добраться до аэропорта Кабула, чтобы вернуться на родину. При этом незадолго до этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас в Афганистане могут оставаться порядка 1,5 тыс. американских граждан.